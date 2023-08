Japon : Des morts et au moins 62 blessés après le passage du typhon Khanun

Japon : Des morts et au moins 62 blessés après le passage du typhon Khanun













Crédit photo © Reuters

par Elaine Lies et Satoshi Sugiyama TOKYO (Reuters) - Le typhon Khanun, avec ses pluies fortes et vents violents, a frappé les préfectures d'Okinawa et de Kagoshima pour la deuxième journée consécutive jeudi, faisant deux morts et plus de soixante blessés. Le typhon Khanun se dirige lentement vers la mer de Chine orientale jeudi en début d'après-midi avec des vents pouvant atteindre 234 km/h, selon l'Agence météorologique du Japon, qui ajoute que le typhon ne devrait pas toucher directement la Chine. Une femme âgée est morte à Okinawa après que sa maison a pris feu alors qu'elle utilisait des bougies pour palier les coupures d'électricité, selon la chaîne de télévision NHK. L'autre victime est un nonagénaire décédé après l'effondrement d'un garage. Au moins 62 personnes ont été blessées dans les préfectures d'Okinawa et de Kagoshima, a ajouté NHK. Près de 160.000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin dans les îles d'Okinawa au sud-ouest de Tokyo, selon Okinawa Electric Power. L'aéroport de Naha, capitale de la préfecture d'Okinawa et destination touristique très prisée, a repris son activité mais 304 vols étaient toujours suspendus jeudi, selon le ministère des Transports. La tempête devrait désormais faire demi-tour pour se diriger vendredi sur les îles principales du Japon, une situation exceptionnelle, selon un responsable de l'Agence météorologique du Japon. "Que (la tempête) se dirige vers l'est n'est pas étrange, mais qu'elle fasse demi-tour si vite et si radicalement l'est", a ajouté le responsable de l'agence, sous couvert d'anonymat. Il est encore trop tôt pour savoir si la capitale Tokyo sera touchée par le typhon, a-t-il ajouté. Khanun a provoqué jeudi la fermeture d'écoles et de commerces dans le nord de Taïwan et l'annulation d'une quarantaine de vols internationaux. (Reportage par Satoshi Sugiyama; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)