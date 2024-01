Japon : "Course contre-la-montre" pour retrouver les rescapés du séisme, 30 morts

par Sakura Murakami et Kiyoshi Takenaka NANAO, Japon (Reuters) - Le puissant séisme ayant frappé lundi le Japon a fait au moins 30 morts, selon le bilan communiqué mardi par les autorités, qui ont fait état de difficultés des équipes de secours pour se rendre dans des zones isolées de la côte ouest du pays où des bâtiments se sont écroulés et des routes ont été ravagées, tandis que des milliers de foyers étaient privés de courant. Les habitants de plusieurs zones côtières ont été contraints de fuir alors qu'un tsunami accompagné de vagues d'environ un mètre a été déclenché par le tremblement de terre, de magnitude 7,6, survenu lundi en milieu d'après-midi. Des milliers de soldats, pompiers et policiers, venus de différents endroits du pays, ont été envoyés sur la péninsule de Noto, la zone la plus touchée par le séisme qui est assez difficile d'accès, dans la préfecture d'Ishikawa. Les opérations de secours sont rendues compliquées par les dégâts causés aux routes et par la fermeture de l'aéroport de Noto, où des dégâts ont été constatés sur la piste d'atterrissage et dans le terminal. D'après la chaîne de télévision publique NHK, environ 500 personnes étaient bloquées dans des voitures garées sur le parking de l'aéroport. Un grand nombre de trains et de vols ont été suspendus. Les opérations de recherche et de secours des personnes affectées par le séisme sont "une course contre-la-montre", a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida lors d'une réunion d'urgence. Il a fait savoir que les secouristes éprouvaient de grandes difficultés à atteindre le nord de la péninsule de Noto, citant l'état des routes, et que des aériennes montraient de nombreux incendies et de vastes dégâts causés aux bâtiments et infrastructures. Les autorités de la préfecture d'Ishikama ont dit avoir pu confirmer pour l'heure 30 décès liés au séisme, dont la moitié dans la ville de Wajima, située proche de l'épicentre du séisme. Dans plusieurs villes, les pompiers luttaient contre des incendies et oeuvraient à secourir des personnes piégées sous les décombres de bâtiments, a indiqué l'agence nationale de gestion des catastrophes.Plus de 140 répliques ont été détectées après le séisme, selon l'agence météorologique nationale, qui a prévenu que de fortes secousses pourraient encore survenir dans les prochains jours. Via le réseau social X (anciennement Twitter), Emmanuel Macron a exprimé sa "solidarité" avec le Japon. "Cher Fumio Kishida, tu peux compter sur le soutien et l'aide de la France", a écrit le président français. Son homologue américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué que les Etats-Unis étaient disposés à fournir à Tokyo toute aide nécessaire après ce séisme. Environ 100.000 personnes avaient reçu lundi soir l'ordre d'évacuer leurs habitations et de se diriger vers des enceintes sportives et des gymnases scolaires, traditionnellement utilisés comme lieux d'hébergement lors de catastrophes naturelles. Une fois les alertes au tsunami levées, mardi, une grande partie de ces évacués ont pu retourner chez eux. Quelque 33.000 foyers de la préfecture d'Ishikawa restaient toutefois privés d'électricité mardi matin, selon les données du site internet de Hokuriku Electric Power. (Reportage Tim Kelly, Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya, Sakura Murakami, Chang-Ran Kim, avec le bureau de Tokyo; version française Nicolas Delame, Kate Entringer et Jean Terzian)