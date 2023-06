Japon : Collision entre deux avions à l'aéroport de Haneda

TOKYO, 10 juin (Reuters) - Des vols ont été retardés samedi à l'aéroport international de Tokyo-Haneda, au Japon, après que deux avions sont apparemment entrés en collision près d'une voie de circulation, a rapporté la radiotélévision publique japonaise NHK, citant le ministère des Transports. Aucun blessé n'a été signalé, a indiqué NHK. Une des quatre pistes de l'aéroport a toutefois été fermée après l'incident. Des images diffusées par NHK montraient deux avions, l'un de la compagnie aérienne Eva Airways et l'autre de la compagnie Thai Airways, immobilisés au sol. L'une des ailes de l'avion de Thai Airways semblait être brisée et on pouvait voir ce qui ressemblait à des débris près de la piste. Le ministère japonais des Transports n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Tetsushi Kajimoto; version française Camille Raynaud)