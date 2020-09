Japon : Accord au PLD sur un vote au format réduit pour la succession d'Abe

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le conseil général du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon a décidé mardi à l'unanimité que le prochain dirigeant du parti, qui devrait vraisemblablement devenir Premier ministre, serait choisi lors d'un vote au format simplifié afin de gagner du temps, a déclaré un haut représentant du PLD.

Une course à la succession de Shinzo Abe en format complet nécessiterait deux mois de préparation et aurait un impact budgétaire et sur les décisions liées à la crise sanitaire du coronavirus, a dit le président du conseil général du PLD, Shunichi Suzuki, lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion du conseil.

Shinzo Abe a brusquement annoncé vendredi qu'il quittait ses fonctions, citant des raisons de santé.

Le PLD doit désigner le successeur d'Abe à la tête du parti le 14 septembre, et le vainqueur devrait en principe être nommé ensuite Premier ministre du fait de la majorité parlementaire dont dispose le PLD.

D'après des informations de la télévision publique NHK mardi, la principale faction du PLD soutient la candidature de l'actuel secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga, lieutenant de longue date de Shinzo Abe.

Suga n'a pas annoncé publiquement sa candidature à la succession d'Abe, mais il a fait savoir en privé qu'il allait se porter candidat, a dit une source à Reuters.

Plusieurs médias locaux ont rapporté que Suga avait prévu d'officialiser mercredi sa candidature et d'annoncer son intention de poursuivre la politique engagée par Shinzo Abe, notamment en matière économique.

L'ancien ministre de la Défense, Shigeru Ishiba, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, ont fait part de leur intention de se porter candidats. L'actuel chef de la diplomatie, Toshimitsu Motegi, a indiqué mardi n'avoir pas encore pris sa décision.

(Tetsushi Kajimoto, David Dolan et Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)