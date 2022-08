Japon : 500.000 personnes doivent évacuer le nord du pays après des pluies torrentielles

TOKYO (Reuters) - Au moins trois personnes ont été portées disparues et des milliers d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer le nord du Japon jeudi, après que des pluies torrentielles se sont abattues sur la région.

Plus de 500 mm de pluie sont tombés dans une partie de la préfecture de Niigata en 24 heures, a indiqué la télévision publique NHK, incitant les autorités à émettre le plus haut niveau possible d'alerte dans certaines zones.

Des images télévisées montraient des ponts effondrés et des routes inondées. Le service sur une partie de la ligne de train à grande vitesse (Shinkansen) a été suspendu.

Environ 500.000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer les préfectures de Niigata, Ishikawa et Yamagata, a indiqué l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes, et aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat.

Bien que les zones touchées soient essentiellement rurales, elles abritent néanmoins un certain nombre d'usines.

Le grand fabricant de puces Renesas Electronics a temporairement suspendu les activités de son usine de Yamagata, dans le nord du Japon, après que les autorités locales ont émis une alerte aux fortes pluies mercredi soir, mais a déclaré que les activités étaient pour la plupart revenues à la normale.

