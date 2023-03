Japan Airlines et Boeing signent un accord pour 21 avions 737 MAX

(Reuters) - Japan Airlines a annoncé jeudi un plan d'achat de 21 Boeing 737 MAX afin de reconstituer sa flotte d'avions à fuselage étroit, sa toute première commande pour ce modèle. L'accord serait estimé à au moins 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) au prix catalogue, à précédemment rapporté Reuters, et marque une victoire pour Boeing face à son rival européen Airbus, qui était en pourparlers avec JAL au sujet de l'A320neo, l'avion à fuselage étroit le plus vendu. Le président de JAL, Yuji Akasaka, a déclaré aux journalistes que l'entreprise avait l'intention d'intégrer les nouveaux avions dans sa flotte à partir de 2026. Le rayon d'action et le rendement énergétique du 737 MAX réduiront les émissions de carbone de 15% par rapport aux avions qu'ils remplacent, a-t-il déclaré. Reuters a rapporté les détails de l'accord mercredi, citant des sources industrielles. La commande de JAL permet au modèle MAX de s'implanter au sein de l'entreprise phare du Japon, alors que Boeing s'efforce de rattraper l'avance d'Airbus sur le marché des avions à fuselage étroit. "L'un des problèmes qui a entravé le 737 MAX est que, malgré de bonnes commandes, il n'y a pas eu tant d'adoption dans les entreprises de premier plan", a déclaré Richard Aboulafia, analyste aérospatial chez AeroDynamic Advisories. Cependant, Airbus a gagné du terrain sur le marché japonais des avions à fuselage étroit, avec l'unité low-cost Peach de All Nippon Airways (ANA) qui exploite des A320 ainsi que Jetstar Japan de JAL qui utilise des A320 en leasing. "C'est une bataille, de conserver le Japon", a déclaré Richard Aboulafia. Boeing "semble avoir remporté une victoire ici". (Reportage Valerie Insinna à Washington, Rocky Swift et Maki Shiraki à Tokyo ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)