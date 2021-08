Jannik Sinner et Kei Nishikori, rendez-vous en finale à Washington ?

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Avec les éliminations de plusieurs candidats à la victoire du côté du tournoi ATP de Washington, Jannik Sinner et Kei Nishikori se dirigent de plus en plus vers un affrontement en finale. L'Italien s'est imposé en quarts face à Steve Johnson deux manches à zéro (6-4/6-2) et poursuit sa semaine parfaite. Le Japonais n'a pas eu beaucoup plus de mal face au tombeur de Rafael Nadal, Lloyd Harris. Il a dompté son adversaire 6-3/7-5 et sera favori de sa demi-finale contre Mackenzie McDonald, vainqueur face à Denis Kudla (6-3/6-2). Dans le dernier match de la nuit, le jeune Jenson Brooksby s'est tranquillement défait de John Millman.