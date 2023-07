Janet Yellen se rend à Pékin jeudi pour donner un "nouvel élan" aux relations USA-Chine

par Andrea Shalal WASHINGTON (Reuters) - La première visite en Chine de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, aura pour but de renouer les liens entre les deux premières économies mondiales. Des responsables américains ont dit s'attendre à des discussions "franches" lors du déplacement de Janet Yellen, qui se rendra en Chine du 6 au 9 juillet. Les relations entre Pékin et Washington se sont encore tendues après que la Chine a fait part mardi de sa décision de limiter les exportations de métaux rares servant notamment à la fabrication de puces et de véhicules électriques. Aucune avancée majeure n'est attendue, mais Janet Yellen s'efforcera d'ouvrir de nouvelles voies de communication et de coordination sur les questions économiques, selon des responsables américains. Elle rappellera également à ses homologues chinois que toute décision visant à fournir une aide létale à la Russie - en violation des sanctions imposées à la Russie en raison de la guerre en Ukraine - pourrait déclencher des sanctions contre des entités chinoises, a déclaré un haut responsable de l'administration américaine. Janet Yellen insistera par ailleurs sur la nécessité de travailler de concert avec Pékin sur les questions du changement climatique, de la préparation aux pandémies et du surendettement, a indiqué un responsable du Trésor américain. La visite de Janet Yellen en Chine intervient quelques semaines après le déplacement à Pékin du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. (Reportage Andrea Shalal, avec la contribution de Michael Martina à Washington et Lun Tian Yew à Pékin; version française Camille Raynaud)