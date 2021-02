Janet Yellen juge prématuré d'agir sur la volatilité des marchés

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Il est encore trop tôt pour déterminer si de nouvelles règles sont nécessaires face à la récente volatilité observée sur les marchés financiers, a déclaré dimanche Janet Yellen.

"Il nous faut vraiment comprendre exactement ce qui s'est passé et la Securities and Exchange Commission travaille dur pour rédiger un rapport qui nous fournisse les faits, et lorsque nous les aurons, nous pourrons voir s'il y a ou non des problèmes qu'il faut traiter par le biais de nouvelles politiques ou de nouvelles règles", a dit la secrétaire américaine au Trésor sur CNN.

Wall Street a connu fin janvier un accès de volatilité en raison des achats coordonnés d'investisseurs particuliers, généralement réunis sur des forums de discussions sur internet, sur des valeurs faisant l'objet de prises de position à découvert par des "hedge funds".

Janet Yellen a réuni jeudi des responsables de la SEC, le gendarme de la Bourse de New York, de la Commodities Futures Trading Commission, chargée des dérivés, de la Réserve fédérale, dont elle a été la présidente, et de l'antenne de la Fed à New York pour discuter du rôle des investisseurs particuliers et de la nécessité éventuelle d'une intervention des autorités pour réguler leurs activités.

