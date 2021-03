Janet Yellen envisage un possible retour au plein emploi en 2022

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va dresser mardi un tableau optimiste de l'économie américaine alors que celle-ci se remet des effets de la crise sanitaire du coronavirus, déclarant qu'elle anticipait à la fois une croissance économique et un possible retour au plein emploi l'an prochain.

Dans des remarques préparées en amont de son audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Janet Yellen dit penser que grâce à l'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par le président Joe Biden, la population américaine allait survivre à la crise sanitaire "avec les fondations de leur vie intactes".

"Et je pense qu'il y aura une économie en croissance. En fait, je pense que nous pourrions voir un retour au plein emploi l'an prochain", poursuit-elle.

Janet Yellen déclare que le Trésor, qui a la charge de mettre en oeuvre une grande partie du plan de relance et de distribuer les fonds, travaillait pour apporter de l'aide aux domaines les plus en difficulté, notamment les plus petites entreprises.

(David Lawder; version française Jean Terzian)