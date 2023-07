Janet Yellen entame sa visite en Chine, peu d'avancées attendues

par Andrea Shalal et Yew Lun Tian PEKIN (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, est arrivée jeudi à Pékin pour une visite de quatre jours destinée à redéfinir les relations entre les deux premières puissances économiques mondiales, même si aucune avancée majeure n'est attendue de ce voyage. Peu après avoir atterri dans la capitale chinoise, Janet Yellen s'est dit heureuse d'être à Pékin et impatiente de faire avancer l'objectif du président Joe Biden d'approfondir la communication entre les deux pays. "Nous recherchons une concurrence économique saine qui profite aux travailleurs et aux entreprises américains et nous voulons collaborer pour relever les défis mondiaux", a-t-elle écrit sur Twitter. "Nous prendrons des mesures pour protéger notre sécurité nationale si nécessaire, et ce voyage est l'occasion de communiquer et d'éviter les erreurs de communication ou les malentendus". Signe des tensions entre les deux pays, notamment commerciales, Janet Yellen n'a été accueillie à son arrivée dans la capitale chinoise que par un fonctionnaire du ministère des Finances de second rang et l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin, Nicholas Burns. Dans les deux camps, les observateurs sont sceptiques quant à la possibilité que la visite de Janet Yellen contribue à atténuer les tensions entre les États-Unis et la Chine. "En particulier si nous ne sommes pas d'accord sur certains points, il est encore plus important que nous parlions", a néanmoins plaidé un responsable américain accompagnant Janet Yellen, à son arrivée à Pékin. "Je ne pense pas que cela soit stérile". NE PAS "AVALER TOUTES LES PILULES" De leur côté, plusieurs observateurs chinois estiment que le discours prononcé par Janet Yellen en avril, dans lequel elle plaçait la sécurité nationale des Etats-Unis et de leurs alliés au coeur de sa politique économique avec la Chine, ne leur inspirait guère d'optimisme. "Je ne dirais pas que Janet Yellen n'est pas la bienvenue, mais la Chine ne peut pas simplement avaler toutes les pilules empoisonnées et continuer à sourire", a déclaré Wang Huiyao, à la tête du groupe de réflexion Center for China and Globalisation. La secrétaire au Trésor rencontrera vendredi le Premier ministre Li Qiang, l'ancien vice-Premier ministre Liu He et des chefs d'entreprise, a fait savoir un haut responsable américain. Elle abordera les "pratiques déloyales" de la Chine, y compris les récentes mesures punitives contre les entreprises américaines et les obstacles à l'accès au marché, a-t-il ajouté. Le déplacement de Janet Yellen intervient quelques semaines après une visite du secrétaire d'Etat Antony Blinken, qui a convenu avec le président Xi Jinping que la rivalité entre les deux puissances ne devait pas tourner au conflit. Ces deux visites précèdent une éventuelle rencontre entre les présidents américain et chinois lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique en novembre à San Francisco. (Yew Lun Tian et Andrea Shalal; avec Joe Cash, version française Laetitia Volga et Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse)