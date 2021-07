Jakobsen s'impose sur la 5ème étape du tour de Wallonie, Simmons remporte le général

par Arthur Cremers (iDalgo)

La cinquième et dernière étape du tour de Wallonie menait les coureurs de Dinant à Quaregnon. Longue 192 kilomètres, la course du jour proposait un parcours légèrement accidenté dans la première partie avant une accalmie qui a permis aux sprinteurs de se mettre au chaud. Déjà vainqueur lors de la deuxième étape, Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick-Step) a récidivé ce samedi en devançant Selig et Menten. Malgré tout, c'est Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) qui repart avec le maillot vert de meilleur sprinter de l'épreuve. Cette dernière est d'ailleurs remportée par Quinn Simmons (Trek-Segafredo) qui s'adjuge sa première épreuve par étape pour 4" devant Dewulf.