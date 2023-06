Jair Bolsonaro condamné à huit ans d'inéligibilité

(Répétition pour clients additionnels, sans changement de texte) par Ricardo Brito BRASILIA (Reuters) - L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné vendredi à huit ans d'inéligibilité par les juges du Tribunal électoral supérieur (TSE) de Brasilia pour abus de pouvoir et désinformation lors de l'élection présidentielle l'année dernière. Cinq des sept juges du TSE ont voté pour la condamnation et deux contre. Jair Bolsonaro a contesté le résultat de l’élection présidentielle organisée en octobre 2022 au Brésil, conclue par sa défaite face à Luiz Inacio "Lula" da Silva. Il est accusé d'avoir créé un mouvement national visant à renverser le résultat des élections, qui a culminé par l'envahissement par ses partisans, pendant plusieurs heures, de la Cour suprême, du bâtiment du Congrès et du palais présidentiel le 8 janvier dernier. Le juge en charge de l'affaire, Benedito Goncalves, a voté en début de semaine en faveur d'un peine d'inéligibilité jusqu'en 2030 déclarant qu'il avait, lors d'une réunion avec des ambassadeurs étrangers, répandu "des doutes et incité à des théories conspirationnistes". Jair Bolsonaro, qui nie tout acte répréhensible, a qualifié le vote de "coup de poignard dans le dos". Il a déjà indiqué prévoir de saisir la Cour suprême. "Je n'ai pas attaqué le système électoral, j'ai juste montré ses possibles failles", avait-il dit dans une interview accordée à la station de radio Itatiaia vendredi, avant le jugement. (Reportage Ricardo Brito ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)