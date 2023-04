Jaguar Land Rover augmente ses investissements dans les véhicules électriques

Jaguar Land Rover augmente ses investissements dans les véhicules électriques













LONDRES, 19 avril (Reuters) - Jaguar Land Rover (JLR) investira 15 milliards de livres (17,03 milliards d'euros) dans les véhicules électriques (VE) au cours des cinq prochaines années et a promis mercredi de livrer une nouvelle Jaguar électrique en 2025, alors que le constructeur britannique de voitures de luxe veut rattraper son retard sur ses rivaux. JLR, qui appartient au groupe indien Tata Motors, avait déclaré en 2021 que Jaguar serait entièrement électrique à partir de 2025, mais l'entreprise n'a pas pu confirmer mercredi la date à laquelle la production de ses modèles à carburant fossile prendrait fin. Le constructeur automobile a précédemment déclaré qu'il investirait 2,5 milliards de livres sterling par an dans l'électrification de sa gamme. La pression exercée sur les constructeurs automobiles pour qu'ils s'électrifient rapidement s'intensifie, en particulier en Chine où la concurrence accélère et la pression pour réduire les prix est forte. Les rivaux allemands haut de gamme Mercedes et BMW ont déjà lancé un certain nombre de modèles électriques. A lui seul, le constructeur BMW a promis 11 nouveaux modèles EV en Chine d'ici la fin de l'année. (Reportage Chandini Monnappa à Bengaluru, Nick Carey et Sachin Ravikumar à Londres ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)