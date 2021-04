Jadot annonce des discussions exploratoires à gauche "sous 15 jours"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Un tour de table réunissant de nombreux dirigeants de gauche et écologistes se tiendra "sous quinze jours" pour "travailler sur dix chantiers de reconstruction de la France" et "explorer la possibilité d'une candidature commune" à la présidentielle de 2022, déclare Yannick Jadot au Journal du Dimanche.

"Nous posons la première pierre. Ce travail va prendre du temps, il est donc d’autant plus urgent de commencer maintenant. On ne peut pas dire que Marine Le Pen représente un danger, pointer l’inaction climatique et l’affaissement démocratique de ce quinquennat, puis attendre pour agir", explique l'eurodéputé Europe Ecologie-Les Verts.

Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise, Anne Hidalgo, Olivier Faure pour le Parti socialiste, Benoît Hamon, Fabien Roussel (PCF) ont notamment accepté de participer à ces discussions.

"Nous sommes en train de caler les agendas. (...) Arnaud Montebourg ne viendra pas. Christiane Taubira, qui est en Guyane, salue l’initiative mais préfère rester en retrait à ce stade", précise Yannick Jadot.

"Il y a une perspective que je ne veux pas perdre de vue : celle d’une candidature commune aux écologistes, à la gauche et aux progressistes. Si les uns ou les autres ne veulent pas s’inscrire dans cette perspective, ils devront assumer la division."

"Nous pouvons avoir un candidat ou une candidate commun à l’automne. Sinon, nous ne pourrons pas dire que nous nous sommes donné tous les moyens de réussir", assure encore Yannick Jadot.

(Jean-Stéphane Brosse)