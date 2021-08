Jabeur domine Andreescu, Sabalenka et Pliskova assurent

par Baptiste Marin (iDalgo)

Grosse déception à Montréal pour Bianca Andreescu ! La Canadienne, tête de série n°2, s’est inclinée (6-7[5], 6-4, 6-1) face à la Tunisienne Ons Jabeur, jeudi soir, en huitièmes de finale. Quart de finaliste à Wimbledon, Jabeur est en forme et défiera l’Américaine Jessica Pegula, tombeuse de sa compatriote Danielle Collins (6-4, 3-6, 7-5), pour une place dans le dernier carré de ce tournoi WTA 1000. Aryna Sabalenka, tête de série n°1, n’a pas traîné face à Rebecca Marino. La Biélorusse s’est facilement débarrassée de la Canadienne en deux manches (6-1, 6-3) après 59 minutes de jeu. Elle affrontera sa compatriote Victoria Azarenka en quarts de finale. La finaliste du dernier US Open est venue à bout de Maria Sakkari (6-4, 3-6, 7-6[2]). La Tchèque Karolína Pliskova s’est facilement qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire sur Amanda Anisimova (6-1, 7-6[8]) tandis que Petra Kvitova a chuté face à Camila Giorgi (6-4, 6-4). Coco Gauff et Sara Sorribes Tomo ont aussi décroché leur ticket pour le prochain tour.