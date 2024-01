Ja Morant trop fort pour Wembanyama

par Matthieu Cointe (iDalgo) 28e défaite de la saison pour les Spurs. Dans la nuit de mardi à mercredi, San Antonio a encore perdu sur le sol des Grizzlies (106-98). En seulement 26 minutes, Victor Wembanyama a claqué 20 points, 7 rebonds et 4 blocks mais n'a pas réussi à résister à Ja Morant, auteur de 26 points, 5 rebonds et 10 passes en plus d'un dunk impressionnant sur le Français. Dans le choc de la nuit, le Thunder est venu à bout des Celtics avec un énorme match de Shai Gilgeous-Alexander (36 points, 6 rebonds, 7 passes). OKC empoche une cinquième victoire de rang et met fin à la série de six succès de Boston. De retour de blessure, Joel Embiid s'est offert un triple-double face aux Bulls (31-15-10) dans la victoire des Sixers (110-97). Stephen Curry a quant à lui porté les Warriors contre le Magic avec 36 pions (121-115).