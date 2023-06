J. Powell plaide de nouveau pour de nouvelles hausses de taux, malgré le risque pour l'emploi

J. Powell plaide de nouveau pour de nouvelles hausses de taux, malgré le risque pour l'emploi













par Howard Schneider et Ann Saphir WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - Il sera probablement nécessaire de procéder à de nouvelles hausses de taux d'intérêt aux Etats-Unis malgré leur impact éventuel sur l'emploi, a déclaré jeudi le président de Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. S'exprimant devant la commission bancaire du Sénat américain au lendemain d'une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Jerome Powell a défendu la poursuite de la politique de resserrement monétaire entamée en mars 2022 par la banque américaine Il a notamment été interrogé par le sénateur démocrate de l'Ohio, Sherrod Brown, président de cette commission sénatoriale, sur le fait que les efforts de la Fed pour maîtriser l'inflation entraîneront probablement une perte disproportionnée d'emplois au sein des minorités raciales et ethniques. "Ce que les gouverneurs de la Fed appellent "refroidir" (l'économie), les gens ordinaires là où je vis appellent cela des licenciements", a déclaré Sherrod Brown. "Ce sont les familles laborieuses qui souffrent le plus directement et le plus rapidement de l'inflation", a répondu Jerome Powell, ajoutant que les responsables de la Fed estiment à ce stade "qu'il sera approprié d'augmenter à nouveau les taux cette année, et peut-être deux fois, en partant du postulat que l'économie se comporte comme prévu". Mercredi, le patron de la Fed avait déjà souligné que la banque centrale avait encore "un long chemin à parcourir" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Jerome Powell a également fourni des éléments sur l'approche de la Fed pour les mois à venir alors que les responsables de la banque débattent de l'ampleur de la hausse des taux. "Nous avons agi très, très rapidement quand nous devions le faire", a-t-il dit, rappelant que les taux ont augmenté de 75 points de base lors de certaines des réunions précédentes de la Fed. Mais à présent "nous sommes au moins proches de l'endroit où nous pensons que notre destination devra être (...) et il est logique d'avancer (...) à un rythme prudent", a-t-il dit. La Fed a opté pour le statu quo sur ses taux ce mois-ci. "Nous ne voulons pas faire plus que ce que nous devons faire", a déclaré Jerome Powell. "La très grande majorité des membres du Comité (Federal Open Market) pense qu'il y a d'autres hausses de taux à venir, mais nous voulons les faire à un rythme qui nous permette d'observer les nouvelles données (économiques)", a-t-il ajouté. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)