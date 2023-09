J. Powell (Fed) veut rassurer sur les perspectives économiques

NEW YORK (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti mercredi que les nouvelles prévisions de la banque centrale montrant que la politique monétaire restera plus longtemps élevée ne constituent pas une promesse d'action, tout en rassurant sur les perspectives économiques et la hausse des rendements obligataires. En ce qui concerne les nouvelles prévisions de taux, "je ne veux pas que l'on puisse prendre ceci pour un plan d'action", mais plutôt pour des perspectives reflétant les anticipations des membres de la Fed, qui estiment que l'économie américaine se portera mieux qu'ils ne le prévoyaient il y a quelques mois. Jerome Powell, qui s'exprimait après une réunion du comité de politique monétaire de la Fed, qui a décidé de maintenir les taux à leurs niveaux actuels, a déclaré que la Fed allait prendre ses décisions sur les taux "réunion par réunion". La banque centrale américaine est "prête à augmenter encore les taux si cela s'avère nécessaire", a-t-il ajouté. Par ailleurs, il est très propable que les hausses de taux agressives de la Fed n'entraînent pas l'économie dans une phase de ralentissement, a estimé Jerome Powell. "J'ai toujours pensé que l'atterrissage en douceur était une perspective plausible", a-t-il dit, ajoutant que ses perspectives restaient inchangées même si d'autres facteurs pourraient affecter les perspectives de la Fed. La hausse des rendements obligataires ne semble pas indiquer un manque de confiance des marchés dans la banque centrale. La hausse des rendements, qui atteignent des niveaux records depuis la crise de 2008, "n'est pas due à l'inflation" mais à l'amélioration de la croissance et à une offre plus abondante de titres obligataires, a dit le président de la Fed. (Reportage Michael S. Derby; version française Corentin Chappron, édité par Jean Terzian)