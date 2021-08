Ivashka étrille Ymer en finale à Winston-Salem

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

À quelques heures seulement du lancement de l'US Open édition 2021, la finale de l'ATP de Winston-Salem se disputait dans le nuit de samedi à dimanche. Ce sont deux novices de ce stade de la compétition qui ont croisé le fer. En effet, Ilya Ivashka et Mikael Ymer disputaient leur première finale sur le circuit professionnel principal. Et c'est le premier qui a tiré son épingle du jeu. Jamais inquiété, le Biélorusse a étrillé son adversaire suédois. Dans un début de match à sens unique, le 63ème mondial a remporté la manche inaugurale 6 jeux à 0. Pas beaucoup plus inspiré dans la seconde, Ymer a cependant sauvé l'honneur en ne s'inclinant "que" 6-0/6-2 au final. Ivashka s'est ainsi offert son premier titre en moins d'une heure de jeu. Les deux hommes feront leur entrée en lice dans le dernier Grand Chelem de la saison dans plusieurs jours.