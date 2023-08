Italie: Vols suspendus à l'aéroport de Catane après l'éruption de l'Etna

CATANE (Reuters) - Les vols en provenance et à destination de la ville italienne de Catane en Sicile ont été suspendus lundi après l'éruption de l'Etna à proximité, ont annoncé les autorités locales. Le volcan de 3.330 mètres s'est réveillé dans la nuit de dimanche à lundi, rejetant de la lave et des cendres. La lave a arrêté de couler mais les cendres continuaient de se propager depuis l'Etna lundi. Les vols depuis et vers Catane, une destination touristique prisée, sont suspendus jusqu'à 20H00, a déclaré l'aéroport sur la plateforme X, anciennement Twitter. Le maire de Catane, Enrico Trantino, a interdit l'utilisation de motos et de vélos pour 48 heures, de nombreuses rues étant couvertes de cendres, et ordonné aux voitures de ne pas dépasser les 30 km/h. Le mois dernier, l'aéroport de Catane avait subi des perturbations après l'incendie d'un terminal. La dernière grande éruption de l'Etna remonte à 1992. (Reportage par Crispian Balmer; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)