Italie: Vers un décret pour accélérer le déploiement des fonds européens

Italie: Vers un décret pour accélérer le déploiement des fonds européens













Crédit photo © Reuters

par Giuseppe Fonte ROME (Reuters) - L'Italie devait adopter lundi un décret visant à accélérer la mise en oeuvre du plan de relance financé par l'Union Européenne et proposer 6,2 milliards d'euros d'allègements fiscaux aux entreprises s'engageant à réduire leur consommation d'énergie. Ce plan fait suite à un accord passé entre le gouvernement italien et l'UE, qui portait sur un plan d'investissement courant jusqu'en 2026 d'un volume total de 194,4 milliards d'euros. Rome n'a déployé que 45,65 milliards d'euros de fonds européens entre 2021 et 2023 afin de soutenir la reprise économique, contre un objectif initial de 86 milliards d'euros de dépenses. A lire aussi... Le projet de décret dont Reuters a pris connaissance est encore susceptible d'être modifié. Le cabinet devrait en discuter lors d'une réunion prévue à 14h30 GMT, a indiqué le gouvernement dans un communiqué la semaine dernière. Le cabinet de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, pourrait nommer des superviseurs si les objectifs de dépense ne sont pas atteints, selon certaines mesures évoquées dans le décret. Environ 3,15 milliards d'euros cette année, et un montant équivalent l'année prochaine, seront consacrés à aider les entreprises qui investissent dans des "innovations" destinées à faire baisser leurs factures énergétiques, des aides plafonnées à 50 millions d'euros par entreprise bénéficiaire et par an. Cent cinquante millions d'euros supplémentaires sont destinés à promouvoir les startups qui investissent dans l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et la 5G. Les gouvernements italiens successifs ont expliqué que les fonds européens permettraient d'améliorer le potentiel de croissance du pays, mais un rapport de la Commission Européenne publié la semaine dernière calcule que l'impact serait plus faible que ce qu'attend l'Italie. Selon l'"évaluation à mi-parcours" du plan d'investissement réalisée par Bruxelles, le produit intérieur brut (PIB) de l'Italie en 2026 sera au mieux supérieur d'un peu plus de 2,5 points de pourcentage à ce qu'il aurait été sans les fonds de l'UE. Les dernières estimations officielles de l'Italie prévoyaient une augmentation cumulée du PIB de 3,4 points d'ici à 2026. (Reportage Giuseppe Fonte, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)