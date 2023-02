Italie : Verdict attendu mercredi dans l'un des procès intentés contre Berlusconi pour subornation de témoin

par Emilio Parodi MILAN, 15 février (Reuters) - Un tribunal italien doit rendre mercredi son verdict dans un procès pour subornation de témoin dans un dossier de prostitution de mineure intenté contre l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi. Les procureurs de Milan, où le dossier est instruit, ont requis six ans de prison contre Silvio Berlusconi, accusé d'avoir soudoyé 24 personnes, invitées à des soirées organisées par l'ancien homme d'affaires, pour qu'elles fassent un faux témoignage lors d'un précédent procès lors duquel il avait été jugé pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une danseuse de 17 ans. Silvio Berlusconi nie les accusations dont il fait l'objet et affirme être la victime d'un complot fomenté par les magistrats pour le forcer à quitter la politique. Les fêtes, dites "bunga bunga", sont à l'origine du scandale qui a contribué au départ de Silvio Berlusconi de la présidence du Conseil en 2011. L'ancien chef du gouvernement italien a été acquitté en novembre au terme d'un autre procès pour subornation de témoin instruit à Rome. L'an dernier, un tribunal de Sienne avait acquitté Silvio Berlusconi des faits de corruption d'un autre témoin; le parquet a fait appel. (Reportage Crispian Balmer; version française Camille Raynaud)