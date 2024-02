Italie : Un ouvrier meurt dans une usine de Stellantis après un accident

Italie : Un ouvrier meurt dans une usine de Stellantis après un accident













MILAN, 22 février (Reuters) - Un ouvrier de 52 ans est décédé jeudi à la suite d'un accident survenu dans une usine de Stellantis dans le sud de l'Italie, ont déclaré les syndicats de métallurgistes, qui ont appelé à la grève immédiate. La victime était un ouvrier de maintenance pour une entreprise sous-traitante dans l'usine de moteurs de Pratola Serra, ont indiqué les syndicats dans un communiqué commun. Stellantis, qui commercialise notamment les marques Fiat, Jeep et Peugeot, n'était pas disponible pour un commentaire dans l'immédiat. Le travailleur a été écrasé par une machine, a indiqué une source syndicale. A lire aussi... Dans un communiqué séparé, les syndicats ont indiqué qu'ils avaient décrété la grève, sur ce site, pour toute la journée de jeudi. Ce décès alimente les inquiétudes concernant les normes de sécurité sur le lieu de travail dans le pays. La question a de nouveau fait les gros titres la semaine dernière lorsque cinq travailleurs ont été tués et trois grièvement blessés après l'effondrement d'une dalle sur un chantier de construction d'un supermarché à Florence. (Reportage Giulio Piovaccari; version française Carole Lebreton, édité par Kate Entringer)