Italie-Un juge ordonne la saisie de €779,5 mlns auprès d'Airbnb visé par une enquête du fisc

Italie-Un juge ordonne la saisie de €779,5 mlns auprès d'Airbnb visé par une enquête du fisc













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Un juge italien a ordonné la saisie de 779,5 millions d'euros auprès de la plateforme de location de courte durée Airbnb, visée par une enquête pour fraude fiscale présumée, annonce lundi le parquet de Milan dans un communiqué. La société américaine est soupçonnée de ne pas avoir déclaré au fisc italien 21% des revenus locatifs des propriétaires de logements, comme le lui imposait une loi adoptée en 2017, précise le parquet. Airbnb a contesté cette loi en justice jusque devant la Cour de justice européenne mais cette dernière s'est prononcée en décembre en faveur des autorités italiennes. L'enquête vise trois responsables de Airbnb qui étaient en fonction entre 2017 et 2021, la période visée par l'enquête, lit-on encore dans le communiqué. Le bureau italien de Airbnb n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de Reuters. (Emilio Parodi,; version française Nicolas Delame)