Italie: Un car de touristes tombe d'un pont près de Venise, au moins 20 morts

ROME (Reuters) - Au moins 20 personnes ont péri mardi après qu'un car transportant des touristes vers un terrain de camping a chuté d'un pont situé en périphérie de Venise et pris feu, a déclaré le maire de la ville située dans le nord de l'Italie, Luigi Brugnaro, cités par des médias italiens. Le véhicule s'est renversé dans le quartier de Mestre, relié à Venise par un pont, atterrissant une quinzaine de mètres plus bas, près de voies ferrées, et prenant feu aux alentours de 19h45 (17h45 GMT) au contact de lignes électriques. On ne connaît pas dans l'immédiat les circonstances de l'accident, ni les nationalités des victimes. Via le réseau social X (anciennement Twitter), Luigi Brugnaro a évoqué une "scène apocalyptique". S'exprimant par la suite sur la chaîne de télévision Rai News24, le maire a déclaré qu'il y avait "au moins 20 morts", ajoutant que d'autres personnes étaient toujours prises au piège du véhicule. La préfecture de Venise, cité par l'agence de presse officielle ANSA, a rapporté que l'accident a fait 21 morts, 12 blessés, et que quatre ou cinq personnes étaient portées disparues. Il est probable que le bilan s'alourdisse, alors que les opérations de secours se poursuivaient. (Reportage Emilio Parodi, Alvise Armellini et Gavin Jones; version française Jean Terzian)