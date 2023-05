Italie : Trois morts dans les inondations en Emilie-Romagne

(Actualise le bilan des décès, détails) ROME, 17 mai (Reuters) - Des inondations en Emilie-Romagne, dans le centre-nord de l'Italie, ont fait trois morts et contraint à l'évacuation de milliers de personnes, ont déclaré mercredi les autorités italiennes, qui préviennent que le pire est peut-être encore à venir. "La pluie n'est pas terminée, elle va continuer de tomber pendant plusieurs heures", a déclaré Titti Postiglione, responsable adjointe de l'Agence de la protection civile, à la chaîne de télévision SkyTG24. "Nous sommes face à une situation très très compliquée." Trois corps sans vie ont été retrouvés dans les villes de Forli, Cesena et Cesenatico, et trois personnes sont portées disparues, ont précisé les autorités d'Emilie-Romagne. Quatorze cours d'eau sont sortis de leur lit en Romagne, la partie orientale de la région sur les rives de la mer Adriatique, obligeant de nombreux habitants à se réfugier sur le toit de leur maison ou de leur immeuble pour être secourus par les pompiers, par hélicoptère ou canot pneumatique. "C'est probablement la pire nuit de l'histoire de la Romagne", a déclaré le maire de Ravenne, Michele de Pascale, à la RAI, ajoutant que 5.000 personnes avaient été évacuées dans sa ville au cours de la nuit. "Ravenne est méconnaissable en raison des dégâts qu'elle a subis", a-t-il dit. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a exprimé sur Twitter sa "totale proximité avec les populations affectées", ajoutant que son gouvernement se tenait prêt à fournir l'aide nécessaire. Les fortes pluies qui s'abattent sur l'Emilie-Romagne succèdent à des semaines de sécheresse qui ont altéré la capacité des sols à absorber l'eau. (Rédigé par Alvise Armellini, version française Bertrand Boucey et Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)