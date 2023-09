Italie : Tremblement de terre de magnitude 4,2 près de Naples

ROME, 27 septembre (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 4,2 a frappé un champ volcanique près de Naples tôt mercredi, le plus important en près de quarante ans qui semble cependant ne pas avoir causé de dégâts, selon les autorités italiennes. Le séisme a eu lieu à 3h35 heure locale (01h35 GMT), a déclaré l'Institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV). Plus de 60 événements sismiques ont été enregistrés depuis le début de la journée mardi. La secousse "a été ressentie par la population mais, selon les premières vérifications, aucun dégât n'a été signalé jusqu'à présent", a déclaré l'agence italienne de protection civile dans un communiqué. Les champs Phlégréens, une région volcanique située à la périphérie ouest de Naples, font l'objet d'une surveillance constante en raison du risque de tremblement de terre ou d'éruption volcanique. La zone est également sujette au bradyséisme, des mouvements de montée ou descente du sol. Les phases de montée "s'accompagnent d'une intense activité sismique locale", indique la protection civile sur son site internet. (Reportage Alvise Armellini, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)