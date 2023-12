Italie : Sunak et Musk participeront à une fête du parti de Meloni

Italie : Sunak et Musk participeront à une fête du parti de Meloni













ROME, (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le milliardaire américain Elon Musk participeront en fin de semaine à Rome au rassemblement politique organisé tous les ans par le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni. La cheffe du gouvernement italien rencontrera Rishi Sunak samedi matin, ont fait savoir ses services. Elon Musk a confirmé également qu'il participerait samedi matin au festival "Atreju" (un personnage du livre et film "L'histoire sans fin") organisé pendant quatre jours non loin du Vatican. Giorgia Meloni et Elon Musk ont noué une étroite relation politique au cours de l'année écoulée, se retrouvant notamment sur la question migratoire. La présidente du Conseil italienne a conclu un accord avec Tirana pour envoyer des demandeurs d'asile en Albanie tandis que son homologue britannique a conclu un accord du même type avec le Rwanda, en l'état rejeté par les tribunaux. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, a rencontré Giorgia Meloni à Rome cet été. (Reportage Crispian Balmer; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Jean Terzian)