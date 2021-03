Italie : Stellantis va suspendre temporairement la production de l'usine de Melfi

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Le constructeur automobile Stellantis, né de la fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler, va suspendre la production dans son usine de Melfi, dans le sud de l'Italie, du 2 au 12 avril en raison de la faiblesse de la demande sur fond de crise liée au coronavirus, a déclaré lundi l'organisation syndicale UILM.

La suspension a été confirmée par un porte-parole de Stellantis.

La production dans cette usine, où sont notamment construits les Jeep Renegade et Compass et le SUV compact Fiat 500X, a déjà été interrompue à plusieurs reprises faute d'une demande suffisante et d'une pénurie de semi-conducteurs.

Le syndicat Fim-Cisl a indiqué la semaine dernière que le quatrième constructeur automobile mondial envisageait de fermer définitivement une des deux lignes de production de l'usine en raison de surcapacités.

Les immatriculations de voitures européennes ont chuté de 23% sur un an au cours des deux premiers mois de cette année, selon des données du secteur alors que les incertitudes liées à la crise sanitaire incitent les ménages et les entreprises à faire preuve de prudence.

Selon UILM, Stellantis a indiqué lundi aux organisations syndicales que la nouvelle suspension de la production sur le site de Melfi était liée uniquement à la faiblesse de la demande et non à la pénurie mondiale des puces.

