Italie : Plus de 50 arrestations dans un coup de filet contre la mafia 'Ndrangheta

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Plus de 50 personnes ont été arrêtées dans une nouvelle opération contre la mafia 'Ndrangheta, a déclaré vendredi la police italienne dans un communiqué. L'opération, qui a mobilisé plus de 400 agents, a été menée par le procureur Nicola Gratteri, connu pour ses enquêtes contre la mafia. La police a indiqué que 38 personnes ont été placées en détention, six sous résidence surveillée et huit autres ont reçu l'interdiction de quitter les villes où ils vivent. Plusieurs activités criminelles ont été reliées à la mafia 'Ndrangheta par les enquêteurs : du trafic de drogue à grande échelle, du blanchiment d'argent et de l'extorsion. La 'Ndrangheta, originaire de Calabre dans le sud de l'Italie, a surpassé la Cosa Nostra sicilienne pour devenir le groupe mafieux le plus puissant du pays et l'une des plus grosses organisations criminelles dans le monde. En début d'année, Matteo Messina Denaro, considéré comme l'un des chefs de la Cosa Nostra, a été arrêté en Italie après 30 ans de cavale. La 'Ndrangheta avait déjà été la cible en mai dernier d'une vaste opération policière menée par l'Italie et l'Allemagne. (Reportage par by Alessia Pe; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)