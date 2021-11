Italie : Perquisitions des locaux de la Juventus pour des transferts douteux

ROME, 27 novembre (Reuters) - Les locaux à Turin et à Milan de la Juventus Football Club, la formation de Serie A la plus titrée d'Italie, ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur des transferts effectués entre 2019 et 2021, a annoncé la procureure de Turin.

L'enquête cherche à déterminer si les dirigeants de la Juventus, un club coté en Bourse dont le principal actionnaire est Exor, ont fourni de fausses informations aux investisseurs et émis des factures pour des transactions inexistantes.

"Plusieurs opérations de transfert de joueurs professionnels et les services rendus par certains agents impliqués dans la médiation en question sont à l'étude", écrit Anna Maria Loreto, procureure de Turin, dans un communiqué pubié vendredi soir.

Sollicités par Reuters, la Juventus et Exor n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. (Reportage Giselda Vagnoni; version française Claude Chendjou)