Italie/Migrants: Une ONG allemande défie les règles de sauvetage introduites par Meloni

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - L'organisation allemande MareGo a déclaré vendredi qu'elle avait enfreint les règles relatives au débarquement des migrants introduites par le gouvernement d'extrême droite italien dans le cadre d'une répression des activités de sauvetage en mer des ONG. MareGo a déclaré avoir désobéi aux instructions qui lui avaient été données d'emmener 36 migrants recueillis jeudi au port sicilien de Trapani, à 32 heures de route de sa position, pour les conduire à la place sur l'île de Lampedusa, ce qui lui a permis d'économiser des heures de navigation. "Nous avons clairement communiqué aux autorités que MareGo n'est pas équipé pour traiter les personnes secourues en déplacement pendant cette période de temps", a écrit l'ONG sur Twitter. Le parlement italien a adopté au début de l'année une loi exigeant que les navires des ONG venant en aide aux migrants en mer rentrent au port immédiatement après un sauvetage, les empêchant ainsi de mener de multiples opérations. Les autorités italiennes demandent souvent aux navires de se rendre dans des ports plus éloignés, non seulement en Sicile, mais aussi dans le nord de péninsule italienne, parfois à des centaines de kilomètres. Les ONG ne respectant pas les règles risquent des amendes et la saisie de leur embarcation. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, avait dit en décembre que la loi était nécessaire pour empêcher les ONG de servir de "ferry" pour les migrants, en faisant "des allers-retours avec les trafiquants d'êtres humains pour faire passer les gens d'un pays à l'autre". Les nouvelles règles adoptées par son gouvernement n'ont toutefois pas permis de réduire les traversées de la Méditerranée: environ 50.400 débarquements ont été enregistrés depuis le début de l'année, contre environ 19.700 au cours de la même période en 2022. (Reportage Federica Urso, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)