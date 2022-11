Italie : Meloni défend un budget "courageux"

par Giuseppe Fonte et Gavin Jones

ROME, 22 novembre (Reuters) -

La présidente du Conseil italienne, Giorgia Meloni, a présenté mardi le premier projet de budget de son gouvernement en le qualifiant de "courageux" mais son opposition l'a immédiatement accusée de s'en prendre aux plus pauvres et s'est dite prête à descendre dans la rue pour le dénoncer.

Le texte, approuvé par le Conseil des ministres en début de journée après trois heures de débats, affiche comme priorités la limitation de l'envolée des factures d'énergie et la réduction de la fiscalité pour les salariés et les indépendants.

Le Parlement est censé l'adopter avant la fin de l'année.

"J'y vois un budget courageux et cohérent; courageux dans le sens où il mise sur l'avenir", a dit Giorgia Meloni à la presse, assurant qu'elle avait pris des décisions difficiles au mépris des risques pour la popularité de son gouvernement.

Le projet, qui prévoit 35 milliards d'euros de dépenses nouvelles et de réduction de la fiscalité, vise à favoriser la reprise de l'économie italienne, qui devrait se contracter sur le trimestre en cours et sur les trois premiers mois de 2023 selon les prévisions du Trésor.

Les principaux partis d'opposition ont critiqué un budget inadapté à la récession et à l'inflation, accusant le gouvernement de s'en prendre aux plus modestes en réduisant le "salaire citoyen", un dispositif de lutte contre la pauvreté institué en 2019 auquel Giorgia Meloni s'est toujours opposée.

Enrico Letta, l'un des dirigeants du Parti démocrate (PD), a annoncé que son mouvement appellerait à manifester le 17 décembre tandis qu'Antonio Misani, porte-parole du PD pour les questions économiques, dénonçait une "guerre contre les pauvres".

De son côté, l'ex-président du Conseil Giuseppe Conte, chef de file du Mouvement 5 Etoiles (M5S), a qualifié d'"inhumaine" la disposition visant le salaire citoyen.

Le projet de budget prévoit un peu plus de 21 milliards d'euros d'allègements d'impôts et de taxes comme d'aides financières visant à réduire les dépenses d'énergie des ménages et des entreprises, une enveloppe qui s'ajoute aux quelque 75 milliards affectés aux mesures approuvées cette année.

Le texte prévoit aussi, entre autres, d'abaisser l'âge de la retraite, de renforcer les dispositifs fiscaux d'incitation à l'embauche en contrat à durée indéterminée, de réduire les pénalités financières en cas de fraude fiscale et de relancer le projet de pont entre la Sicile et le continent, défendu depuis longtemps par la droite italienne.

Il table sur un déficit budgétaire équivalent à 4,5% du produit intérieur brut (PIB) en 2023, contre 3,4% prévu en septembre.

(Version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)