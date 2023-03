Italie: La 'gigafactory' de batteries de Stellantis, Mercedes et Total démarrera en 2026

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Les constructeurs automobiles Stellantis et Mercedes-Benz ainsi que TotalEnergies ont annoncé vendredi, via leur co-entreprise Automotive Cells Company (ACC), que la production de batteries devrait débuter en 2026 dans leur usine de Termoli, en Italie. ACC a indiqué dans un communiqué que le projet mobiliserait au total plus de 2 milliards d'euros en Italie, notamment des fonds publics. Stellantis prévoit de développer trois "gigafactories" en Europe pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production de batteries électriques. Ces usines seront situées en France, en Allemagne et en Italie et leur capacité de production sera portée à 40 GWh chacune d'ici 2030. ACC a annoncé l'an dernier qu'une usine Stellantis existante à Termoli, dans le Molise, serait convertie en une usine de batteries. La production doit débuter sur le site de Termoli au début de l'année 2026 et devrait atteindre sa capacité totale de production en 2030, avec au minimum 1.800 employés, a déclaré ACC. (Reportage Giulio Piovaccari; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)