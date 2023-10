Italie : La croissance a stagné au T3

ROME, 31 octobre (Reuters) - L'économie italienne a stagné au troisième trimestre, d'après des données préliminaires publiées mardi, un chiffre plus faible que prévu après une contraction de 0,4% au deuxième trimestre. L'ISTAT a déclaré que la stagnation du PIB au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents était le résultat d'une contraction de la demande intérieure, compensée par des exportations nettes positives. Les données montrent qu'entre avril et septembre, l'Italie a évité de justesse une récession technique, définie par les économistes comme deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Une enquête Reuters menée auprès de 24 analystes prévoyait une hausse trimestrielle et annuelle de 0,1%. (Rédigé par Gavin Jones, version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)