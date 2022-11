Italie : La CDP suspend son offre sur le réseau fixe de Telecom Italia

(Adds background)

PARIS, 30 novembre (Reuters) - Le groupe financier public CDP, le gestionnaire d'actifs Macquarie Asset Management et le groupe de télécommunications Open Fiber ne soumettront pas d'offre sur le réseau fixe de Telecom Italia (TIM) d'ici la date butoir fixée à ce mercredi, ont-ils indiqué dans un communiqué.

L'offre, encouragée par le précédent gouvernement du président du Conseil Mario Draghi, s'intégrait dans le cadre du projet plus large de rapprochement entre les activités de réseaux de TIM et ceux de son concurrent Open Fiber, censé créer un champion national des télécommunications à haut débit contrôlé par la CDP.

Mais ce projet se heurte à la réticence du nouveau gouvernement formé par Giorgia Meloni, qui a décidé lundi soir de suspendre l'offre de CDP sur le réseau fixe de TIM, selon des sources gouvernementales à Reuters.

Le ministre de l'Industrie, Adolfo Urso, et le sous-secrétaire d'État Alessio Butti ont récemment déclaré que Rome avait l'intention d'entamer des discussions afin de définir, d'ici le 31 décembre, les "meilleures solutions de marché viables" dans l'intérêt du pays, des entreprises et de leurs actionnaires et parties prenantes.

"CDP Equity, Macquarie Asset Management et Open Fiber expriment leur volonté de participer au groupe de travail proposé par le gouvernement", ont-ils indiqué mercredi dans leur communiqué. (Reportage Elvira Pollina, rédigé par Gianluca Semeraro, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)