Italie : L'Istat relève sa prévision de croissance à 1,2% en 2023

Italie : L'Istat relève sa prévision de croissance à 1,2% en 2023













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - L'économie italienne devrait connaître une croissance économique de 1,2% en 2023, a déclaré mardi l'institut national de statistique Istat, relevant nettement sa projection précédente de 0,4% faite en décembre à la faveur d'un début d'année plus fort que prévu. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques, l'Istat prévoit un produit intérieur brut (PIB) en augmentation de 1,1% en 2024 pour la troisième économie de la zone euro. Selon l'Istat, la croissance de cette année et de l'année prochaine sera largement alimentée par une demande intérieure solide, tandis que les flux commerciaux n'apporteront qu'un soutien marginal. La croissance économique de l'Italie, traditionnellement à la traîne dans la zone euro, a systématiquement dépassé les attentes depuis le rebond de l'activité qui a fait suite à la forte récession de 2020, pendant la pandémie de COVID-19. Au cours du premier trimestre de cette année, le PIB a augmenté de 0,6% par rapport aux trois mois précédents, et de 1,9% en glissement annuel, a indiqué l'Istat la semaine dernière. L'institut a déclaré que ses prévisions étaient basées sur "une hypothèse favorable" selon laquelle l'inflation diminuerait au cours des prochains mois et que l'Italie parviendrait à investir les milliards d'euros provenant des fonds de relance de l'Union européenne. Jusqu'à présent, le gouvernement de droite de Giorgia Meloni a eu du mal à respecter les conditions politiques fixées par l'UE pour le transfert des fonds, et a également pris du retard dans l'utilisation des fonds qu'il a déjà reçus. En avril, le gouvernement a dit prévoir une croissance de 1,0% cette année et de 1,5% en 2024. Le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti a toutefois déclaré le mois dernier que, sur la base des dernières données, il espérait une croissance de 1,4% en 2023. L'Istat estime le taux de chômage moyen à 7,9% cette année, en baisse par rapport à sa prévision de décembre (8,2%). Il prévoit une baisse à 7,7% en 2024. Le taux de chômage s'élevait à 7,8% en avril, selon les dernières données disponibles, a indiqué l'Istat jeudi. (Reportage Gavin Jones ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)