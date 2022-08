Italie : L'huile d'olive et le vin de Toscane impactés par la sécheresse

par Matteo Berlenga

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, Italie (Reuters) - Les agriculteurs de Toscane, coeur de l'industrie italienne du vin et de l'huile d'olive, se battent pour sauver autant que possible la récolte de cette année, face aux ravages de la sécheresse et de la canicule.

Les faibles précipitations depuis le printemps ont affecté toutes les plantations, y compris celles qui prospèrent traditionnellement dans des conditions chaudes et sèches.

À San Casciano in Val di Pesa, près de Florence, les oliviers parsèment les flancs de collines, mais le sol desséché par le soleil brûlant ne produit pas assez de fruits.

"Les questions climatiques ont eu une influence décisive", selon l'oléiculteur Filippo Legnaioli.

"Nous avons eu un printemps très sec avec pratiquement aucune pluie de mars à aujourd'hui et cela s'est produit à un moment crucial de la transition de la fleur au fruit", a ajouté Filippo Legnaioli, président de la coopérative locale "Frantoio Grevepese".

Selon lui, la production d'huile de cette année pourrait être réduite de 50 à 60%.

Certains oléiculteurs ont décidé de changer leurs méthodes de culture en espérant compenser l'effet de la sécheresse, optant pour un système d'irrigation complémentaire.

Le système fonctionne grâce à un tube installé sous les arbres qui libère de petites quantités d'eau.

Les effets du changement climatique affectent aussi le paysage agricole italien et le calendrier.

Il y a quelques années, les oliveraies étaient encore l'apanage de régions chaudes et arides comme la Sicile. Désormais, des régions comme le Val d'Aoste, dans le nord de l'Italie, peuvent produire leur propre huile.

À Castellina, dans la région du Chianti, septembre est normalement le mois des vendanges, comme dans tout le pays, mais avec des températures élevées extrêmes et prolongées, les grappes de raisin mûrissent plus tôt que prévu.

"Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus forts", a dit Paolo Cianferoni, propriétaire du domaine viticole "Caparsa".

"Il y a quelques semaines, une tempête de grêle a détruit 40% des raisins ici. Heureusement, la qualité des raisins n'a pas été affectée, donc nous verrons ce qu'il se passera."

(Reportage Matteo Berlenga, rédigé par Fabiano Franchitti, version française Charlotte Lavin, édité par Kate Entringer)