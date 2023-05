Italie: Huit morts dans les inondations en Emilie-Romagne

Crédit photo © Reuters

par Crispian Balmer ROME (Reuters) - Au moins huit personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été évacuées de leurs domiciles en raison d'inondations subites en Emilie-Romagne, dans le centre-nord de l'Italie, après des pluies torrentielles, ont déclaré mercredi les autorités. Le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci, a déclaré que dans certaines zones, l'équivalent d'une demi-année de précipitations était tombé en 36 heures à peine, faisant sortir les rivières de leur lit et submergeant des milliers d'hectares de terres agricoles. Huit corps sans vie ont été retrouvés, a déclaré à la presse Irene Priolo, vice-présidente de la région d'Émilie-Romagne, ajoutant que les pluies s'atténuaient mais que le niveau des rivières continuait de monter. Ces crues catastrophiques ont conduit les autorités à annuler le Grand Prix de Formule 1 d'Imola, prévu ce week-end, les services d'urgence devant se concentrer sur les opérations de sauvetage. "La décision a été prise parce qu'il n'est pas possible d'organiser l'événement en toute sécurité pour nos fans, les équipes et notre personnel", ont déclaré les organisateurs de la course dans un communiqué. Quatorze cours d'eau sont sortis de leur lit en Romagne, la partie orientale de la région sur les rives de la mer Adriatique, obligeant de nombreux habitants à se réfugier sur le toit de leur maison ou de leur immeuble pour être secourus par les pompiers, par hélicoptère ou canot pneumatique. "C'est probablement la pire nuit de l'histoire de la Romagne", a déclaré le maire de Ravenne, Michele de Pascale, à la RAI, ajoutant que 5.000 personnes avaient été évacuées dans sa ville au cours de la nuit. "Ravenne est méconnaissable en raison des dégâts qu'elle a subis", a-t-il dit. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a exprimé sur Twitter sa "totale proximité avec les populations affectées", ajoutant que son gouvernement se tenait prêt à fournir l'aide nécessaire. Les fortes pluies qui s'abattent sur l'Emilie-Romagne succèdent à des semaines de sécheresse qui ont altéré la capacité des sols à absorber l'eau. (Rédigé par Angelo Amante, Crispian Balmer et Alvise Armellini, version française Bertrand Boucey et Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault, Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)