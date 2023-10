Italie : Giorgia Meloni se sépare de son partenaire après ses commentaires sexistes à la télévision

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a annoncé vendredi qu'elle s'était séparée de son partenaire, Andrea Giambruno, journaliste de télévision, qui s'est attiré des critiques ces dernières semaines pour des commentaires sexistes faits à l'antenne. "Ma relation avec Andrea Giambruno, qui a duré près de 10 ans, se termine ici", a écrit Giorgia Meloni sur Facebook. "Nos chemins ont divergé depuis un certain temps, et le moment est venu de le reconnaître", a-t-elle ajouté. Le couple a une petite fille. Andrea Giambruno est le présentateur d'un programme d'information diffusé par Mediaset, qui fait partie du groupe de médias MFE détenu par les héritiers de feu Silvio Berlusconi, l'ancien président du Conseil et allié de Giorgia Meloni. (Reportage Alvise Armellini, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)