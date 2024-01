Italie : Giorgia Meloni évoque une privatisation des services postaux et ferroviaires

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien pourrait envisager de vendre ses participations dans le service postal Poste Italiane et dans la compagnie ferroviaire publique Ferrovie dello Stato (FS), a déclaré jeudi la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. "Mon idée est de réduire la présence de l'État là où elle n'est pas nécessaire et de la renforcer là où elle est nécessaire", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. La présidente du Conseil a cité Poste et Ferrovie comme exemples de domaines dans lesquels l'État pourrait réduire sa participation, sans donner de calendrier. Giorgia Meloni a qualifié de signe positif la réduction de la participation du gouvernement dans la banque Monte dei Paschi di Siena effectuée en novembre. (Reportage Giselda Vagnoni et Giuseppe Fonte, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)