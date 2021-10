Italie/Gênes : Atlantia versera 3,4 MdsE pour solder son litige avec Rome

(Reuters) - Atlantia va verser 3,4 milliards d'euros pour solder un contentieux contractuel qui l'oppose à l'Etat italien depuis l'effondrement en 2018 à Gênes du Pont Morandi qui a fait 43 morts.

Cet accord ouvre la voie à la vente de la participation que détient Atlantia dans Autostrade per l'Italia, sa filiale qui exploitait le pont défectueux et dont l'effondrement a mis au jour l'état de délabrement des infrastructures publiques en Italie.

La catastrophe de Gênes a jeté une lumière crue sur les défauts de gestion et de maintenance de certaines infrastructures, et déclenché une bataille entre les pouvoirs publics et Autostrade per l'Italia.

Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre plusieurs cadres dirigeants, anciens et actuels, d'Autostrade et du ministère des Transports, et Atlantia.

