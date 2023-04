Italie : Croissance plus forte que prévu au T1

ROME, 28 avril (Reuters) - L'économie italienne a progressé de 0,5% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, selon des données préliminaires parues vendredi, une reprise plus forte que prévu après la contraction enregistrée en fin d'année dernière. Le PIB de la troisième économie de la zone euro progresse de 1,8% au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, a précisé l'ISTAT. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse séquentielle de 0,2% du PIB et de 1,4% en rythme annuel. Selon l'ISTAT, l'économie italienne a été soutenue au premier trimestre par la demande domestique et les exportations. Les données pour le quatrième trimestre ont été confirmées, avec un repli de 0,1% en rythme séquentiel et une hausse de 1,4% en rythme annuel. (Reportage Gavin Jones, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)