Italie : Cinq cheminots tués dans un accident de train

Italie : Cinq cheminots tués dans un accident de train













TURIN, Italie, 31 août (Reuters) - Cinq cheminots italiens qui effectuaient des travaux de maintenance près de Turin sont morts après avoir été percutés par un train, a annoncé jeudi la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la société nationale des chemins de fer italiens. Les ouvriers remplaçaient des rails à l'extérieur de la gare de Brandizzo, sur la ligne reliant Milan et Turin vers minuit mercredi, lorsqu'ils ont été fauchés par un train qui déplaçait des wagons. Selon la police, le train roulait à environ 160 km/h, a rapporté l'agence de presse Ansa. Rfi a présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un communiqué. Deux travailleurs ont réussi à éviter le train et n'ont pas été blessés, selon l'Ansa. Le conducteur du train, sous le choc, a été pris en charge sur place avant de recevoir l'autorisation de rentrer chez lui. (Reportage Gavin Jones ; version française Nathan Vifflin ; édité par Kate Entringer)