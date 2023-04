Italie : Berlusconi souffre de leucémie

MILAN (Reuters) - Silvio Berlusconi, hospitalisé à Milan, souffre d'une leucémie, a indiqué jeudi une source à Reuters. L'ancien président du Conseil italien, âgé de 86 ans, a été admis mercredi en soins intensifs dans une unité de chirurgie cardiaque de l'hôpital San Raffaele, après des problèmes respiratoires. Aucun commentaire officiel n'a été fait sur son état de santé, mais le diagnostic de leucémie, un cancer des cellules sanguines, évoquée par la source confirme une information du quotidien Corriere della Sera. Le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi fait partie de la coalition de droite de la présidente du Conseil Giorgia Meloni, mais l'homme d'affaires ne joue aucun rôle au sein du gouvernement. "J'ai parlé ce matin avec le professeur (Alberto) Zangrillo (le médecin personnel de Silvio Berlusconi) et il m'a dit que Silvio Berlusconi avait passé une nuit calme et que son état était stable", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani à la télévision publique RAI. La santé de l'homme d'affaires, dont l'empire médiatique a fait de lui un milliardaire, s'est détériorée ces dernières années. Il a subi une opération du cœur en 2016, a souffert d'un cancer de la prostate et a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis qu'il a contracté le COVID-19 en 2020. Il est sorti de sa dernière hospitalisation la semaine dernière. "Nous voulons tous être optimistes et nous espérons que le lion reviendra bientôt à la tête du parti. C'est notre leader politique et, bien sûr, il n'abandonne jamais", a affirmé Antonio Tajani à la chaîne de télévision. Silvio Berlusconi se serait entretenu dans la matinée avec les principaux alliés de Forza Italia, selon une déclaration du parti, leur demandant de faire preuve d'un "engagement maximal" au sein du Parlement. "Le pays a besoin de nous", a-t-il assuré. Silvio Berlusconi a quitté son poste de président du Conseil pour la dernière fois en 2011, rattrapé par plusieurs scandales, notamment ses fameuses soirées "bunga bunga", alors que l'Italie était alors au bord d'une grave crise financière. Réélu sénateur en septembre dernier, Silvio Berlusconi n'a pas de successeur évident à la tête de son parti. (Bureau de Milan, avec la contribution de Alvise Armellini, Angelo Amante et Federico Maccioni ; rédigé par Keith Weir ; version française Jean-Stéphane Brosse et Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)