Italie: Berlusconi hospitalisé en soins intensifs

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Silvio Berlusconi, 86 ans, a été placé en soins intensifs dans une unité de chirurgie cardiaque de l'hôpital San Raffaele de Milan, a-t-on appris mercredi de sources politiques. L'homme d'affaires, président du Conseil italien à quatre reprises, a connu plusieurs alertes de santé ces dernières années. Il est sorti de sa dernière hospitalisation la semaine dernière. Silvio Berlusconi, qui a fait fortune dans les médias avant d'entrer en politique, a subi en 2016 une opération du coeur et a aussi souffert d'un cancer de la prostate. Il a été admis à l'hôpital à de multiples reprises ces dernières années après avoir contracté le COVID-19 en 2020. Trois sources au sein de la formation Forza Italia de l'homme d'affaires, qui a été réélu l'an dernier sénateur, ont indiqué qu'il était en soins intensifs. L'une d'entre elles a confirmé des informations des médias italiens selon lesquelles il était hospitalisé dans une unité de chirurgie cardiaque. Une autre source a fait savoir que la situation était "sous contrôle". L'hôpital de San Raffaele n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. (Reportage Angelo Amante, rédigé par Gavin Jones, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)