Italie: Accord à Rome sur la réforme contestée de la justice

par Giuseppe Fonte et Gavin Jones

ROME (Reuters) - Le gouvernement italien est parvenu à un accord sur une réforme contestée du système judiciaire, a annoncé jeudi un porte-parole gouvernemental, semblant sonner la fin de semaines de querelles au sein de la coalition dirigée Mario Draghi.

Alors que la question de la justice est depuis des décennies l'une des plus épineuses de la vie politique italienne, Mario Draghi a promis une refonte du système dans le cadre des mesures de Rome pour que l'Union européenne débloque les milliards d'euros de son plan de relance.

Le Mouvement 5-Etoiles, le plus important de la coalition au pouvoir, avait demandé des modifications à la refonte proposée par la ministre de la Justice, Marta Cartabia, qui ont été approuvées le 8 juillet lors d'une réunion gouvernementale.

Il appartient désormais au Parlement de se prononcer sur la réforme.

Le principal point d'achoppement du projet était une mesure prévoyant de mettre un terme à un procès si aucun verdict n'était rendu dans un délai imparti, cela afin de raccourcir la durée des procès.

Aux yeux du M5S et de nombreux procureurs, cette proposition de Marta Cartabia aurait eu pour effet de tronquer des dizaines de milliers de procès, de nuire à la justice et de permettre à des criminels d'éviter une condamnation et de continuer ainsi à représenter une menace pour la sécurité publique.

"Le gouvernement a approuvé à l'unanimité les ajustements techniques proposés", a déclaré via Twitter un porte-parole de Mario Draghi à l'issue des discussions, qui se sont étalées sur l'essentiel de la journée.

