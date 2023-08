Italie : 41 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

ROME, 9 août (Reuters) - Le naufrage d'un bateau de migrants a fait 41 morts au large de l'île italienne de Lampedusa, a rapporté mercredi l'agence de presse Ansa en s'appuyant sur les récits de quatre survivants. L'embarcation, partie de Sfax en Tunisie, a coulé dans le canal de Sicile, a ajouté l'agence italienne. Les quatre rescapés, trois hommes et une femme originaires de Côte d'Ivoire et de Guinée, ont été débarqués par la garde-côtes à Lampedusa. (Alvise Armellini, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)