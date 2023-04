ISS recommande de voter contre la proposition de scinder les activités de HSBC en Asie

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La société de conseil ISS a recommandé aux actionnaires de HSBC de voter contre une résolution déposée par Ping An, premier actionnaire de la banque britannique, proposant de scinder les activités du groupe en Asie. Dans une note qu'a pu consulter Reuters, ISS estime que la proposition de Ping An, sur lequel la banque britannique et l'assureur chinois s'affrontent depuis novembre, manque d'"explications détaillées". Après Glass Lewis, il s'agit de la seconde société de conseil aux actionnaires à se ranger derrière la direction de HSBC sur le sujet. L'assemblée générale des actionnaires de la banque britannique doit se tenir le 5 mai prochain. Ping An a déclaré mardi que HSBC avait "fondamentalement échoué à relever les défis clés de son modèle d'entreprise", marquant une nouvelle détérioration des relations entre la banque britannique et l'assureur chinois. (Reportage Lawrence White, version française Matthieu Protard)